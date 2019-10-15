加州成為美國第一個延後多數公立中學和高中上學時間的州，希望新措施將有助提升青少年學業表現。

加州州長紐松（Gavin Newsom）昨天簽署的新法規定，中學上課時間不得早於上午8時；高中則不得早於上午8時30分。

這項措施將在2022年7月1日前生效，或在明年元旦生效的學區3年薪資協定屆滿後實施。

大部分加州學校目前約於上午8時開課，部分學校要求學生在7時30分前到校上課。

紐松在聲明中說：「科學研究顯示，較晚上課的青少年學業表現、出席率及整體健康狀況會提升。重要的是，新法讓各校和學區有3年時間可規劃及實施這些調整措施。」

這項措施受到美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）和加州醫學會（California Medical Association）等數個醫學機構的支持，但有一些州議員和學區反對。

加州州參議員雷瓦（Connie Leyva）告訴「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）：「我們都同意學生需要充足的睡眠，睡眠時間是整體健康的一大重要因素，但改善學生睡眠時間需要的不只是延後上學時間。」

雷瓦說：「我認為上學時間應繼續由地方層級決定，因為對所有學校或所有社區採取一體適用的作法並不適當。」

雷瓦和其他批評人士也指出，改變上學時間將讓許多上班的父母很為難，因為他們可能無法調整行程安排。「紐約時報」報導，部分批評人士指出，學生可能面臨更多通勤挑戰，放學後的課外活動也會被迫延後。

然而支持新法的加州16歲學生瓦斯塔諾（Libby Vastano）表示，延後上學時間會讓學生更快樂且壓力變小。

瓦斯塔諾通常約在上午8時上學，她說：「在我的高中，周遭沒有很多人真的睡飽。如果遇到有人睡9小時，大家就會忍不住驚呼。」她還表示自己常希望第一堂課不是最難的課，因為她腦袋都沒醒。

(中央社)