飛機維護跟人力成本加上相機攤提費用一年僅需3300多萬。（翻攝自航遙測飛機更新計畫）

農委會還在網路上做圖卡帶風向。（取自林務局臉書）

農委會主委陳吉仲今天在立法院備詢時澄清，航遙測飛機租機比買機划算還更便宜，租要17億，但是買機加上改裝及保養等可能要耗資20億，批評媒體跟國民黨扭曲事實。不過根據農委會林務局民國106年12月的航遙測飛機更新計畫清楚指出，新購航遙測飛機「可大幅節省維護經費」。

陳吉仲說，租機比買機划算還更便宜，租要17億，7年後飛機還會無償還給政府，但是買機總共可能要耗資20億。陳更直指國民黨少數政治人物配合媒體扭曲事實，只講購買成本三億，但是沒改裝不能執行任務，故意扭曲事實，已經把整個真相用臉書圖卡完成說明，他更嗆，「如果在外面講我們圖利廠商，一定提告。」

陳吉仲講得振振有詞，不過農委會自己的報告卻打臉了他，民國106年12月由林務局提出的航遙測飛機更新計畫中清楚指出，採取新購飛機的效益，其中一點就是「可大幅節省維護經費」，此外，在文中也清楚提到，3億7420萬的報價，是「雙發動航遙測飛機『含改裝』」的價格；實際徵詢廠商報價，空機是860萬美元（約2億5000萬）。

農委會副主委陳駿季昨天澄清，購機7年的費用還包含飛行員人事成本、油料、保養維護等相關機費，每年需0.93億元，7年共需6.5億元；另外，航設作業所需的數位相機與高光譜感測器的購置與維護費用，7年共需1.5億元。這項說法也被同一份報告打臉。

該報告指出，目前公務機關自行拍攝的成本，飛機維護成本一年是2200萬、油料成本251萬、人力成本406萬，一年是2857萬，根本不是0.93億；數位相機購置的攤提費用，一年也是500萬，即便是全新數位相機的攤提，500萬與一年2000多萬的落差也太大。

(中時 )