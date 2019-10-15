總統蔡英文論文門昨(14)日在立院引爆新話題。立委陳學聖詢問48位國立大學校長，有近九成校長拒挺蔡的博士畢業證書為真，其中包括政大校長郭明政。他透露，目前還有很多事情在調查，不方便表態。對此，網友意見紛歧，有人批舉手校長想升官瘋了，根本斯文掃地；但也有人認為，有些人只是不敢表態，舉手了說不定就引火燒身。

陳學聖日前赴政大，查看蔡英文當年受聘副教授所提供的倫敦政經學院畢業證書影本，他昨日在立法院詢問在場的48位國大校長，是否舉手認為畢業證書是真的？結果僅6人舉手認為是真的，有42位包括政大校長郭明政則未表態。

陳學聖問郭明政為何未舉手？郭明政說，政大確實保有蔡英文總統畢業證書的影本，他也仔細看過，但老師個人資訊不能公開，如果司法單位有請求，政大會依法提供。他沒有舉手，是因為還有很多事情在調查中。

近九成貨真價實的博士校長沒表態，蔡的論文門的確啟人疑竇，網友對此紛紛表示看法。

有網友認為，「在道德與良心的面前，這6位舉手支持空心菜假論文的校長，是否想升官想瘋了？是非不分讓斯文掃地。」、「 國家要有救，真正的知識份子要有良心和正義，我要贊美這些不替蔡英文論文背書的大學校長。」、「請小英交出真正的博士論文，來終結這場無聊又無恥的連續劇。」、「這種號稱1.5個博士學位，卻遮遮掩掩，笑死地球上千千萬萬個真博士。」

不過，也有人對陳學聖要求國立大學表態不以為然，「當然不會背書啊，LSE官方都已經證實了還在那邊跳針。」、「這些校長沒有去了解整個事情，如何表態？」、「有些人只是不敢表態，舉手了說不定就引火燒身，要不要試試反問有誰認為蔡英文博士學位有問題，跟你保證沒人舉手。」

(中時電子報)