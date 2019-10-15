行政院長蘇貞昌今天被問及高雄市長韓國瑜請假拚選舉一事，蘇認為，韓上任不到一年又要請假三個月，違背當初對高雄市民的承諾，然後跑去其他縣市說要救台灣，「這樣說得通嗎？人民還要再上當嗎？」對此，網友則以「選輸了新北當行政院長，更違背新北市民，更大大的違背全台灣百姓的認知」諷刺蘇。

韓國瑜即將請假，展開環島「傾聽之旅」拚大選，這舉動卻遭綠營狠批是放棄高雄市民。蘇貞昌今表示，韓上任不到一年，又要請假三個月，不上班、不批公文、不到議會，違背當初對高雄市民的承諾，然後跑去其他縣市說要救台灣，「韓國瑜這樣說得通嗎？人民還要再上當嗎？」

對此，網友紛紛諷刺蘇「選輸了新北當行政院長，更違背新北市民，更大大的違背全台灣百姓的認知」、「自己以往參選有無帶職參選啊？」、「蘇貞昌要不要請假，專心酸韓啊？反正你也沒做正事」、「慘輸侯友宜還可以當行政院長，邏輯不通？」、「當年誰幹立委時候帶職選台北縣長？誰在保生大帝面前發誓不再選新北市長？」、「韓市長請假，實在非常棒，請得好、請的妙、請得讓民進黨呱呱叫，民進黨這麼怕韓國瑜」、「綠就是兩套標準」、「敗選的人沒有批評勝選人的權力；蘇貞昌言行舉止輕浮，更對比出韓國瑜腳踏實地的沈穩」、「那麼誰又違背了對神明的承諾？」

(中時電子報)