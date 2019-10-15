NBA新球季即將開打，《Eurohoops》評選出外籍球星雙人組戰力最強的五個組合，獨行俠東契奇與「波神」波爾金吉斯高居榜首，暴龍馬克蓋索和伊巴卡緊追在後。

東契奇上賽季表現非常出色，力壓老鷹崔楊，奪得最佳新秀殊榮，今年夏天又透過交易換來波爾金吉斯，肌腱傷勢痊癒的他，新賽季將可看到兩人聯手風采。

馬克蓋索與伊巴卡這對西班牙組合，幾個月前已經讓球迷看到兩人的戰鬥力，他們幫助暴龍奪得隊史第一座總冠軍，即便當家球星里歐納德離開，但兩人依舊可以撐起暴龍半邊天。

「字母哥」阿提托康波上賽季摘下例行賽MVP，證明自己的實力，今夏公鹿簽下字母哥的哥哥薩納西斯，兄弟檔攜手合作，新賽季能激出多少火花？球迷備受期待。

在巫師待了3個賽季的捷克籍控衛薩托蘭斯基，今夏轉戰至芝加哥，與波蘭大個子馬卡尼恩組成威力強大歐洲雙人組合，公牛球迷看到希望。

剛滿29歲的蒙特內哥羅悍將武切維奇，今夏與魔術完成續約，將與26歲法國籍好手佛尼爾聯手第6個球季，兩人一內一外給帶給魔術更多戰術發揮空間。

除了這五對組合外，雷霆的賈林納利與薛洛德、國王波格丹達諾維奇和別利察、金塊約基奇與賀南戈梅茲、溜馬沙波尼斯和今年新秀Goga Bitadze等都是不錯的雙人搭檔。

(中時電子報)