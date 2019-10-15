外傳台日將互換同等配額量的黑鮪魚與大目鮪，由於黑鮪市價高於大目鮪，遭批不平等交易。國民黨團今天痛批，此交換價值根本不對等，猶如「用黃金換白銀」，恐造成台灣每年約4億元損失，請農委會不要罔顧漁民權益，讓漁民成為蔡政府媚日祭品。

我國在9月召開的中西太平洋漁業委員會上，同意用300公噸的黑鮪限額，和日本交換大目鮪限額，由於黑鮪魚每公斤均價500多元，大目鮪每公斤均價100多元，引起漁民強烈反彈。

國民黨團總召兼書記長曾銘宗指出，今年7月立法院修正 「海關進口稅則」，調降15項農漁水產品與加工食品關稅稅率，其中山藥、溫州蜜柑、清酒降稅獨厚日本，且是主動單方面進行，如同不平等條約，令人質疑如此媚日而不顧衝擊台灣農民生計之作法，用意何在。

曾銘宗說，面對日方強硬不願針對「八重山以南海域及沖之鳥礁海域作業問題」和我方協商，蔡政府卻態度軟趴趴，使台灣漁民捕魚權遭大幅限制，譏諷駐日代表甚至要漁民遇到日本公務船時轉彎閃開，真的愧對台灣漁民。

國民黨立委費鴻泰痛批，為了加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），蔡政府表面為了邦交國降低進口稅，仔細看戲幕後，發現對日讓利2億元，反觀對中南美國家僅讓利300萬元，但日本售台的清酒降格截至9月底也沒有調降。他認為，蔡政府應腰桿打直，不要再做日本附庸、兒皇帝，不然蔡英文就搬去日本，中華民國瞧不起這樣的總統。

國民黨團副書記長童惠珍說，民進黨執政下的農委會簡直令人大開眼界，外行領導內行，批評蔡政府逢日必軟、割地賠款，抱日本大腿叫哥哥，不斷討好日本，讓漁權節節敗退，漁民成為最大犧牲品。她認為，農委會應該幫人民擴展魚場以增加漁獲量才是正解。

(中時 )