高雄市長韓國瑜將請假參選總統，各界關注。韓營發言人葉元之上午證實韓今天會宣布請假。對於行政院長蘇貞昌說「當沒多久就請假，市民還要被騙嗎？」葉元之說，最會騙人的就是蘇院長，蘇騙過神明，輸了29萬票還當行政院長非常誇張，建議蘇不要一直酸別人，若一直酸別人，最後會被發現他做得很爛。

此外，民進黨高雄市議員指韓請假扭扭捏捏，「不像男人」。葉說，民進黨不用這麼小心眼，老在這裡打轉，呼籲蔡來場直球對決，針對兩岸政策好好辯論，不要老是用人身攻擊，來模糊選戰焦點。

有關韓的副手，葉元之說，會找互補性、理念相同、有實務經驗，等確定就會對外報告。至於蔡英文無論跟誰配，韓營都會戰戰競競。

至於國黨主席吳敦義不接任韓競委，是否代表黨內不團結？葉元之說，國民黨一定同心協力，從上到下一條心打贏選戰，韓營與黨中央溝通一直很順暢，大家都知不能再讓民進黨做四年，而且吳主席已請第一副主席兼秘書長曾永權全力協助，吳主席要縱觀大局，大家不用擔心，國民黨一定會團結。

對於韓國瑜、李佳芬分別出訪，是否分進合擊？葉元之說，佳芬姐到東南亞是宣慰僑胞及台商交流，原因之一是菲律賓當地有人邀請，另一個是僑胞很熱情，有邀請，至於韓是否訪美，行程一確定就會公布。

至於立委管碧玲指韓請假的下鄉行程像沾醬油。葉元之也說，整個行程都很深入，管碧玲不需見縫插針；民進黨好像對韓請假很擔心，韓一定會做好；至於19日在台南的造勢活動，等韓市長宣布請假後，就會對外說明。韓粉公布的行程，他無從證實真假，等一切公布才知道。

媒體追問韓會不會請辭市長？葉說，現在就是以請假為主，韓雖然請假，但對高雄該負的責任仍會進行，況且三位副市長都是部長級副市長，很有經驗，外界不用擔心。

葉元之也說，在公布兩岸白皮書之前，國政顧問團已一步一腳印推出很多政策，例如之前有能源、青年政策等；在韓這次定調「土地學習之旅」，透過關懷、交流及溝通，與觀光業者、青年座談或針對交通，未來會融合，公布相關政策。

(中時 )