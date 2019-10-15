每到5月，各公立、非營利幼兒園申請入學時間，家長就陷煎熬，因為有沒有抽中影響很大。全國教師工會總聯合會今天表示，政府去年推出的「準公共幼兒園」只是魚目混珠的撒幣政策，他們要求各總統候選人，承諾4年任期內做到免抽籤入公托或公幼。

全教總今天召開「免抽籤入公共化托兒所、幼兒園，請問總統候選人，您4年任期內做得到嗎？」記者會，理事長張旭政說，現在朝野兩黨的總統候選人一天到晚跑宮廟，但他們可能不知道，年輕父母抽籤公幼的人數，不會比在廟內抽籤的人數少。

張旭政說，政府和私幼簽約後推出「準公共幼兒園」政策，這對減輕家長負擔效果有限，更無法期待提升幼教品質。全教總要求總統候選人，提出4年內讓年輕父母可以免抽籤入公共化托兒所、幼兒園的具體規畫，才能得到年輕父母及老師的支持。

全教總幼兒教育委員會主委楊逸飛說，全國一半以上的縣市公幼抽籤中籤率不到30％，比要進好大學難；未抽中的就只能去讀私幼或「準公共幼兒園」，但這類幼兒園，過去就發生延托時間要額外收費、營養午餐吃過期食物及超收學生等問題，讓家長不放心。

全教總說，私幼及「準公共幼兒園」均以營利為目的，在成本與利潤的考量下，給予教保專業人員的工作條件差、薪水待遇接近「最低基本工資」，以致留不住專業人才，讓幼兒教育品質雪上加霜。此外，許多私幼怕麻煩及成本考量，不願招收發展遲緩及早期療癒的幼童，也讓人難以認同。

全教總社發部副主任王英倩說，台灣面臨低薪的問題，根據政府公布的調查，年輕人平均起薪約3萬元，若他們將小孩送到私幼，每個月要付1.2萬到1.5萬元，一個勞工半個月薪水就沒了，負擔非常沈重。

全教總認為，廣設公立或非營利托嬰中心、幼兒園，以減輕家長負擔，提升幼教品質，這本是政府應整體規畫並投入資源的政策。他們希望總統候選人，承諾一旦當選，可以在4年任期內做到「免抽籤進公共化幼托、幼兒園」。

(中時 )