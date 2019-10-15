為了讓更多捐款大眾了解善款運用成效，也因應國際重視社會影響力的潮流，聯合勸募導入「社會投資報酬」（SROI）計算制度，成果顯示捐助聯合勸募1元，能讓你的愛心獲得460％的效益。

據統計，聯合勸募在2017年共收到2億9千萬餘元的捐款，SROI以貨幣化指標針對聯合勸募2017年的組織工作進行社會影響力的衡量，向45938位捐款人、20間合作企業、381間社福團體與195位專業委員志工蒐集回饋，針對不同屬性且龐大的利害關係人分組，將計算成果與利害關係人的經驗作釐清，最終成果顯示聯合勸募的專業助人工作可以將1元善款創造出4.6元的社會價值。

聯合勸募秘書長朱紫碧表示，聯合勸募的SROI報告是國內第一份以組織整體為衡量範疇，且獲得國際社會價值協會認證的非營利組織SROI報告，透過SROI的導入盤點我們工作的成效，向社會展現責信，同時也看見各界對聯合勸募的期待與勉勵，將持續努力導入更多資源支持台灣中小型社福團體，為台灣整體社會創造更美好的價值。

(中時 )