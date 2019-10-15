針對前瞻中的「全國水環境改善計畫」，民間團體與學者組成「台灣河溪網」，實際走訪已完工的水環境工程，以生態、社會、執行與設計層面，評選出金蘋果與爛蘋果獎，15日上午在立法院中興大樓公布得獎結果。民團表示，第一批總共23個案件，只有6件拿到正分，另有10件不僅沒改善還造成生態破壞，有7件完全沒改善，呼籲改革。

被民團共同選為有指標性示範功能的金蘋果計畫之一，是台中市的「黎明溝水環境改善計畫」，除兼顧水質改善、水岸環境美質、親水設計、生物棲地改善，也具備吸當程度的公民參與精神；此外，新北市北海岸的「老梅漁港」、「中角漁港」、「已廢止永興漁港水環境營造改善」等三項計畫，因拆除不使用的馬頭水泥設施，有助於回復海岸自然地景與生態功能。

至於爛蘋果獎，民團頒給總分得到負分的五件計畫，包括台中市「南勢溪環境營造」、苗栗縣「大安溪生態景觀改善」、新北市「碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造」、新北市「大漢溪生態景觀改善」、新北市「浮州河濱環境營造」等不僅破壞生態，還沒有帶來遊憩功能，且南勢溪跟大安溪，被民團點名為「最爛蘋果」。

(中時 )