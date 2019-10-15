陸媒《環球時報》今天社評指出，陸美上周舉行經貿高級別磋商。陸美當下最突出的是達成協議的願望，占到了影響事情發展方向的中心位置。大陸買幾百億美元美國農產品，在新形勢下是完全能做到的，只要雙方不斷保持並擴大共識，各種分歧就都是技術性的，並不構成阻止雙方達成協議的決定性障礙。

社評表示，陸美若達成最終協議，將對大陸、美國以及全世界都有利。貿易戰是雙輸遊戲，誰都不應為了自己的那點利益眷戀這一遊戲和與它所相關的各種慣性。

社評稱，美國和一些西方媒體尋找上周陸美經貿高級別磋商雙方通報的「溫度差」。需要指出的是，陸美對雙方經貿磋商結果的通報從來就沒有在表述層面高度一致過。每一次都是美方說得多，披露一些很具體的內容。陸方則言簡意賅，只說很原則的話。總的來說雙方對此都已經習慣了。

社評認為，陸美這一次談判顯然實現了突破，雙方都對進展感到滿意，並且形成了達成最終交易的強烈意願。很高興地看到，雙方的積極態度形成了相向而行的新局面，有了結束貿易戰更明顯的政治決心。希望這一好的形勢能夠持續下去，順利達到雙方成交的結果。

社評批評，西媒有些懷疑陸美實現突破的真實性，至少部分是可以理解的。因為貿易戰打得太久了，雙方之前在接近達成協議時出現過反覆。而且就在上周新的談判之前，美方剛又宣布制裁28家大陸實體，進一步衝擊了輿論對雙方取得呼積極成果的預期。上周華盛頓談判的成果讓很多人感到意外，其中一些人的質疑可以說是情不自禁的，更何況挑刺是很多西媒的條件反射。

社評稱，還有一些美國和西方的輿論力量不願意看到陸美經貿磋商取得進展。歐媒中有樂於坐山觀虎鬥的情緒，美媒中則有不少人同當前的執政集團結了梁子。干擾陸美緩和關係，讓兩國達不成經貿協議，成了他們自覺或不自覺的行動方向。

社評強調，現在或許是陸美圍繞達成經貿協議態度最接近的時候。陸美貿易戰畢竟已經打了近20個月，從短期看，保持貿易戰的慣性比扭轉兩國經貿關係的方向要更省事，陸美停止貿易戰雖是大好事，但一些人會不太敢相信那樣的情況真會到來。這其實是一種惰性，需要被正視和面對。

(中時 )