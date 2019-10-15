推動國際接軌，台中家商多年來與扶輪社合作國際交換學生計畫，今年校內多了3名外籍交換生，分別是來自美國的周宥儷、厄瓜多爾的蘇娜娜及丹麥的江承玫，她們融入學生生活、參與烘焙、服飾製作、舞蹈等課程，深刻體驗台灣多元文化。

英文名字Allison的周宥儷對國際政治關係、歷史文化相當感興趣，她說，吸引她到台灣學習的主要因素就是想更了解亞洲文化與歷史。蘇娜娜則說，因母親熱愛亞洲文化、現在旅居在香港，決定參加交換學生計畫。

國際交換生本學期到台中家商就讀，與台灣學生們交流頻繁，有學生說，蘇娜娜常會教大家講西班牙語，大家也會教她中文，感覺很有趣。

外籍生入班後也參加多種體驗課程，包括烘焙、服飾製作、畢業旅行、萬聖節活動、英語歌唱比賽等，台中家商校長林怡慧指出，透過國際交換生計畫，盼提供外籍生友善、多元的學習環境，也讓台灣學生能有學習生活化外語的機會，加速學生們接軌國際。

(中時 )