SM娛樂女團f(x)前成員雪莉，昨(10/14)被經紀人發現在自家二樓輕生，隨即通報警方到場並試圖施行CPR，無奈屍體已經僵硬，警方與經紀公司先後發布確認雪莉已亡故，得年25歲，經紀人透露雪莉一直有嚴重的憂鬱症，前一天電聯她確認工作行程，沒想到一失聯成永別，韓媒報導她的死訊，更以「雪莉站在痛苦的中心」來形容之。

童星出身的雪莉，自小就在演藝圈努力生活，卻也因在演藝圈而承受難以平復的輿論傷害，她曾表示童星時期雖然還是年紀小，但大家卻不把她當孩子對待，又要她保持美好的笑容，等同強逼她身心快速長大來趁早適應這複雜的環境，雪莉就曾在去年推出的個人實境秀《真理商店》中自曝小時候就有憂鬱症、恐慌以及社交障礙，甚至親近的人都會帶給她傷害，小小年紀的雪莉徹底被打倒，因為不被理解，所以選擇了封閉自己，並獨自抱持負面情緒，帶著這樣的處境與心情，雪莉就這樣長大。

國小就被相中當練習生並順利以f(x)老么成員身分出道的雪莉，天使般純真的「國民初戀」氣質，一直是她當偶像期間的招牌形象，而其實她歌手出道時還未成年，正是長身體與心智的關鍵變化期，而雪莉在此時開始遭受到外界對偶像一貫的放大檢視，批評她長胖、表演漫不經心等，不斷有雪莉違反眾人心中期待的聲音出現，而雪莉在團內待了6年，也漸漸對於「自己要什麼」感到茫然，於是5年前停工甚至退團，展開追尋自我之路，沒想到等著她的還是惡夢。

雪莉脫去青春偶像枷鎖後，在各方面展現自由奔放的意志，包含戀愛，她認愛大14歲的歌手崔子，之後經常大方曬恩愛照，不乏有些較為性感的照片，從交往對象到戀愛模式都遭到批評「腦筋不正常」；雪莉跟朋友在家小酌聚會玩得相疊在一塊兒，被罵淫亂行為不檢；不喜歡被鋼圈束縛而不太穿內衣的她，只是展現日常生活的真實樣貌，卻不被理解，說她放浪不懂珍惜羽毛，雪莉一路走來不斷藉由調整生活步調與個人樣貌來尋找自我，卻每個階段都沒被少黑，承受的壓力可想而知，她也在最近登上的節目中，坦言外界總戴上有色眼鏡看她，為此感到很難受，但仍強大精神露出招牌笑容請記者、粉絲多多疼愛，如今仍跨不過人生難關選擇結束生命，讓人格外心疼。

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(中時電子報)