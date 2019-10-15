女主播黃文華。(摘自黃文華臉書)

女主播黃文華驚爆肺部長腫瘤，所幸手術後狀況穩定，將重返主播台。黃文華丈夫林昆鋒形容，老婆面對病情如此堅毅而平靜，還強顏歡笑問：「你會再娶嗎？」讓他忍不住淚崩，自責「這兩年都是我疏忽，當然算我的」。

林昆鋒在臉書發文表示，「打開房貸的契約、打開一本本存簿、打開一張張保單，我卻沒有心記下這些數字，什麼房仲電話、卡片密碼、小孩唸書…直到她強顏歡笑說：如果…你會再娶嗎？我的淚水才忍不住的滑落！」

林昆鋒指出，太太在年中健檢突然發現的肺部腫瘤，從此換來的是輾轉失眠、交代家事，是X光攝影、電腦斷層，是核磁共振、正子掃描，是全身麻醉、胸腔開刀，這段時間不僅要安慰太太、故作堅強，更得正常作息，怕孩子、爸媽發現擔心，直到中秋節過完所有檢查出爐，才告訴他們開刀的決定。

對於兒子說：「我們出生都欠媽媽一刀，但是這刀是爸爸沒照顧好，算你的」林昆鋒自責「這兩年都是我疏忽，當然算我的，所幸百般煎熬，最後開刀順利，一切平安慢慢恢復，有時候平凡的生活，居然是那麼不容易」。林昆鋒在文末還特別標記「#這輩子沒機會再娶啦」、「#妳銀行密碼我好像忘了」。

(中時電子報)