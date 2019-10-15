高雄市長韓國瑜今日市政總質詢，傳出今日下午將宣布請假全力競選，杏仁哥號召上百位韓粉到鳳山行政中心前為韓國瑜加油，現場吶喊聲震耳欲聾。

韓粉們舉著「為高雄出征、為台灣而戰」的板子，高喊市長加油力挺韓國瑜，頭號韓粉杏仁哥也接受訪問表示，他專程來為韓市長加油，韓粉們不喊「凍蒜」，只為市長加油，韓粉們是市長最強大的後盾。

傳說韓國瑜將在市政質詢後公開宣布請假，許多媒體目前正在鳳山行政中心外守候。

(中時電子報)