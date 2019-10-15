將挺進全台！ 韓粉擠爆鳳山為韓國瑜加油 11:212019/10/15 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 百位韓粉擠爆鳳山為韓國瑜加油。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜今日市政總質詢，傳出今日下午將宣布請假全力競選，杏仁哥號召上百位韓粉到鳳山行政中心前為韓國瑜加油，現場吶喊聲震耳欲聾。 韓粉們舉著「為高雄出征、為台灣而戰」的板子，高喊市長加油力挺韓國瑜，頭號韓粉杏仁哥也接受訪問表示，他專程來為韓市長加油，韓粉們不喊「凍蒜」，只為市長加油，韓粉們是市長最強大的後盾。 傳說韓國瑜將在市政質詢後公開宣布請假，許多媒體目前正在鳳山行政中心外守候。 民進黨嗆韓國瑜請假躲質詢 她一句話打臉 綠轟韓請假 高市府：市長請假也負市政成敗責任 (中時電子報) #韓國瑜 #市長 #加油 #高雄 #鳳山 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓16日從鵝鑾鼻出發 04:102019/10/11 政治要聞 韓國瑜要搶回話語權 04:102019/10/11 時論廣場 孫大千：10月底拚韓、蔡民調打平 10:212019/10/11 政治 批韓荒廢市政？網PO電線地下化照怒打臉 15:092019/10/11 政治 真正最強母雞 黃澎孝：李佳芬是韓國瑜的貴人 10:442019/10/12 政治 韓國瑜15日請假？他直說：是真的！ 12:192019/10/12 政治 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... 11:052019/10/13 政治 新聞透視》韓拚逆轉 庶民套餐該搬上桌了 04:102019/10/14 政治要聞 淺藍板塊是韓蔡決勝關鍵 04:102019/10/14 時論廣場 綠轟韓請假 高市府：市長請假也負市政成敗責任 12:182019/10/14 政治 政治熱門新聞 蔡英文看國慶花車遊行 人潮嚇死人 黃暐瀚證實照片是... - 政治 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 曾成功預測馬2008選票！他發豪語：韓會贏80至100萬票 - 政治 論文門再爆驚人疑點 林環牆：蔡應該直冒冷汗 - 政治 韓國瑜是落跑市長？高雄深綠區選民吐真實心聲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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