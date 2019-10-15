台東縣政府在綠島復育硨磲貝，其中50顆遭盜採。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

為發展海洋觀光，台東縣政府農業處今年向海洋委員會爭取補助「綠島硨磲貝復育計畫」，並於6月完成硨磲貝幼貝移植；不料，日前進行監測時卻發現石朗保護區的50顆幼貝全部遭盜採，農業處已協請綠島各相關浮潛、潛水業者互相監督，並強調違者一律重罰。

農業處長許瑞貴指出，為執行「綠島硨磲貝復育計畫」，委託農委會水產試驗所於6月間在綠島石朗保護區及溫泉漁港內，一共移植100顆人工繁殖的硨磲貝幼貝，日前卻發現石朗保護區內50顆的幼貝，全部遭到盜採。

縣府農業處強調，為禁止民眾任意撈捕硨磲貝，已在103年公告修正綠島漁業資源保育區相關規定，將硨磲貝列為保育對象，公告禁捕，全島沿岸潮間帶及低潮線向外延伸200公尺的海域，禁採長15公分以下的硨磲貝，其中柴口、石朗及龜灣分區更嚴禁採捕所有的硨磲貝，一旦查獲將依漁業法開罰3萬到15萬罰款。

為提升民眾海洋保育的觀念，塑造綠島成為硨磲貝的生態復育基地，達到保育、遊憩雙贏的目標，縣府農業處除了重申重罰之外也柔性勸導，期許綠島內從事海洋生態保護單位、遊憩業者，一起來守護復育的硨磲貝，讓海洋生態可以永續發展。

(中時 )