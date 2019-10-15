美國聯邦眾議院明天將針對「香港人權與民主法案」進行投票。法案主要提案人、聯邦眾議員史密斯今天表示，違背承諾對中國來說已成常規，而法案能讓美方拿出有意義作為。

香港「反送中」運動延燒數月，由於香港警方對示威者屢次進行強力鎮壓，事件受到美國國會跨黨派議員高度關注，加快「香港人權與民主法案」立法進程。

美國眾參兩院皆在6月推出「香港人權與民主法案」，分別由共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）及共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）擔任主要提案人，兩院外交委員會上個月25日相繼無異議通過各自法案版本。根據國會議程，眾議院預計在明天傍晚（台北時間16日）對法案進行投票。

依據美國立法程序，法案在兩院負責委員會通過後，還須參眾全院通過並協調出一致版本，才能交由總統簽署並生效。

史密斯在投票前夕發聲明表示，在中國國家主席習近平領導下，中國境內像是虐待、宗教迫害及人口走私等人權侵犯情況大幅惡化。史密斯指出，美國國會兩黨議員都了解，北京鮮少履行承諾，在習近平統治之下，「違背承諾已變成常規而非例外，這情況也再次在香港上演」。

史密斯說，美方每天都被提醒著，勇敢的香港人對自由的渴望，以及習近平的極權政權是如何一步一步的拆解香港人的權利與自由。

史密斯回憶，在香港雨傘運動發生那年，他與現任的眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）就曾提出「香港人權與民主法案」，之後在2015、2017與今年也相繼再推出這項法案。雖然前幾次努力都沒結果，但史密斯強調，法案能作為美方採取有意義行動的藍圖。

根據眾院外委會通過的法案版本，美國總統在法案通過180天內以及未來至少每年，要點名、制裁侵害香港人權的人士。

能動用的制裁手段包括凍結資產，以及讓這些人士及他們直系親屬無資格取得簽證、入境美國、獲得臨時入境許可（parole）或享受任何「移民與國籍法」（Immigration and Nationality Act）相關福利。關於現有的簽證，則可能被撤銷。

除此之外，美國國務卿每年也須評估香港自治情況，並就香港是否仍符合特殊待遇向國會提出「認證」（certification）。

(中央社)