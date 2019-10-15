大批韓粉在鳳山行政中心樓下高喊「市長加油」，為韓國瑜加油打氣。（林宏聰攝）

高雄市長韓國瑜預計11點半對外宣布請假投入總統選舉，民進黨議員獲知消息，搶先10點50分在鳳山行政中心對面開記者會，以喇叭放送痛批韓國瑜是「5恥市長」，迴避議會監督，前來聲援的韓粉氣不過，有2、3人直闖民進黨記者會叫囂，幸好隨即被警方帶離；而大群韓粉也隔著馬路，大喊「市長加油」，兩邊較勁意味濃厚。

民進黨議會黨團搶在韓國瑜現身前，通知媒體臨時要在鳳山行政中心對面開記者會，六小福議員邱俊憲、李柏毅、何權峰、高閔琳及陳慧文、康裕成等人出面痛批韓國瑜背棄對高雄市民的承諾，且在請假前也沒有如同先前承諾與議員溝通；此時，幾名韓粉闖入記者會，高喊「你說什麼」，雙方高聲互罵。

在警方維安下，韓粉被帶離現場，幸好未爆發進一步衝突，而在鳳山行政中心樓下等待韓國瑜出現的韓粉們，也不甘示弱，群起高喊「市長加油」，加油聲響徹行政中心中庭。

(中時 )