內政部移民署今年修法將陸籍配偶家屬資格，從原本二等親放寬為三等親。長期為新住民發聲的國民黨團副書記長林麗蟬今天替外籍配偶大抱不平，認為外交部與領事局基於人道考量，應同時將外籍配偶親屬的探親資格，比照陸籍配偶辦理。

林麗蟬說，自擔任立委起，十分關切陸籍與外籍配偶來台探親權利，如今政府已開放陸籍配偶三等親家屬資格來台，但政府為何只做半套，她接獲很多外籍配偶姊妹陳情，質疑對探親權差別待遇，正是撕裂族群的元凶，不該豎立族群對立。

國民黨團副書記長許毓仁呼籲蔡政府不該把外籍配偶視為次等公民，需向外界說銘差別待遇的原因，令人不解的是，蔡政府放寬陸配，難道是因為中國大陸打壓限制陸客來台，民進黨以此作為反制措施，但恐怕畫虎不成反類犬。

他說，在台灣非陸配人數高達18萬，試問這些人是幽靈人口嗎？蔡政府選前釋放利多，反而變成另類不平等。

(中時 )