前總統陳水扁日前分析預測國民黨總統參選人韓國瑜選情有翻盤的機會，引發外界議論紛紛。對此，資深媒體人謝寒冰表示，阿扁此舉不是幫韓國瑜說話，是幫總統蔡英文說話，因為阿扁怕綠營想說贏定了，就不管了，所以趕快危機總動員，催化綠營選票出來。

陳水扁日前臉書「陳水扁新勇哥物語」指出，目前雖然蔡英文的連任看好度是韓國瑜的2倍，且如果明天總統大選，蔡英文鐵定連任成功，但要知道總統選戰還沒真正開始，最後兩個月，選情詭變多端，韓國瑜一定奮力一搏，本觀望的選民也會慢慢恢復信心，韓選上的看好度也會隨之上升，蔡英文不可不慎！

不過，對於阿扁的這番言論，謝寒冰在網路政論節目《新聞噹噹噹》認為，阿扁之所以要說韓還有翻盤的機會，是因為阿扁在怕！阿扁此舉是在幫民進黨催票，是叫綠營不要小看韓國瑜，阿扁太怕綠營太志得意滿，想說贏定了，就不管了，所以趕快危機總動員，催化綠營選票出來。

(中時電子報)