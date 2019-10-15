現行《民法》認定滿20歲才屬成年，與《刑法》規定滿18歲即須負完全責任能力顯有落差，由台灣少年權益與福利促進聯盟、台灣青年民主協會、台大學生會等團體組成的「修民法 挺青年」陣線於今天成立，力推朝野應盡速審議《民法》修正案，將民法成年下修至18歲。

「修民法 挺青年」陣線發言人葉大華今表示，《民法》修正案已經在立法院躺了3年，造成57萬多名18至20歲的青年，因法律認定20歲才有完全行為能力，無法自行辦手機、申請學貸、組成人民團體、開公司接受補助等。問題是，依《刑法》規定，年滿18歲就可結婚、需繳稅，並負完全刑事責任，明顯權責不符。

台灣青年民主協會副理事長何蔚慈舉例表示，現在年輕人只要滿18歲就可以可以買菸酒，但若要在免稅店買菸酒卻要滿20歲，標準不一，令人無所適從，《民法》與《刑法》的成年標準有必要一致。

何蔚慈更說，太魯閣國家公園18歲就能當領隊，雪霸與玉山國家公園卻要20歲才能當領隊，「到底要什麼時候才能終結這種怪現象？」

根據調查，目前包括日本、英國、法國等國家已將成年年齡下修為18歲，因此葉大華說，《民法》應從權責相符的立場修正，讓法律更貼近真實面，因此朝野應盡速審議修法，讓台灣的青少年能隨國際潮流，享有權責相符的公民權。

(中時 )