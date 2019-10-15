總統蔡英文博士論文爭議，倫敦政經學院（LSE）8日發聲明證實蔡英文在1984年獲得法學博士學位，蔡雖向台北地檢署提告台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正3人妨害名譽，但風波仍未止息。彭文正兩天前對蔡英文、LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏下48小時通牒，昨日又在節目中下24小時通牒，稱蔡、施不道歉，不承認造假的話，論文門將鋪天蓋地的登上國際舞台。

資深媒體人彭文正昨日在《政經關不了》對蔡英文、LSE台灣研究計畫室主任施芳瓏，下最後通牒，論文門已被國際媒體高度關注。他說，「還有24小時，如果坦白從寬，承認你們用各種偷天換日的手法去製造蔡同學假論文、假學位、假英國倫敦政經學位的認證 ，那麼這件事情在海外發動的朋友的國際宣傳到此為止。」

彭文正說，如果蔡跟施未來24小時內沒有道歉，沒有公開承認造假行為。那麼這件事情將鋪天蓋地的從倫敦到紐約到國際舞台。他並說「我想你應該知道為什麼會到紐約」，又說，你去恐嚇也好、通過國安單位也好，外交手段也好，對這群海外串連的台美人、台歐人動用國安情資，企圖讓他們在僑居地被跟監，被畫上國家安全顧慮的標計，是沒有用的。

彭文正表示，因為敢做這些事情的人當中，也有美國人跟英國人，並說他講的是白皮膚跟黑皮膚的美國人跟英國人，根本沒有在怕(國家機器)。敢做這件事情的，敢去挑戰國家元首踢爆LSE在內的種種醜聞，這個人如果沒有三兩三，怎麼敢上梁山呢?並說，現在所有的英文媒體都人手一本研究報告。

旅美學者林環牆12日時，也在臉書對蔡英文說，「關於妳的論文書目如何會在2009年偷渡到ProQuest，我們掌握到了所有細節。不要想再去補漏洞， 我們證據完備，分散在美、歐、亞人士所持有。天網恢恢，疏而不漏。」

總統蔡英文已對台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正3人妨害名譽，北檢最近接到蔡的追加告訴狀，已將彭文正列為「他字案」被告，併案偵辦，因此目前全案被告已有賀、林、彭3人，北檢尚未傳喚3人說明。

(中時電子報)