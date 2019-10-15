「府中搞什麼鬼」萬聖節活動26日將在板橋府中商圈登場，今年從府中商圈延伸到黃石市場、枋橋古城區與三重碧華布街，不僅有三輪車競速賽、萌鬼之王要糖比賽，還有萬聖小手DIY，要嗨翻府中商圈。

新北市經發局15日舉行活動記者會，新北市副市長吳明機扮演起吸血鬼，畫上臉部彩繪，邀請民眾一起到府中搞鬼。

吳明機說，府中萬聖節活動已邁入第9年，每年吸引許多民眾參與，已成為新北商圈的代表性活動，且府中商圈是年輕人潮流聚集地，有許多流行服飾店及異國料理美食，每年搭配萬聖節活動共同行銷推廣，都能感受到商圈蓬勃發展的活力。

吳明機說，今年首度將變裝遊行比賽分成專業組與一般組外，鼓勵銀髮族和萌寵參與變裝，還全新推出迷你三輪車競速賽，今年更進一步串聯黃石市場、枋橋古城區與三重碧華布街，希望能讓「府中搞什麼鬼」成為家喻戶曉的商圈活動，歡迎大家下週末一同來府中裝神弄鬼。

板橋區商圈景觀發展協會理事長洪啟峰表示，今年萬聖節活動除持續串聯商圈店家，納入枋橋古城區商家共同推出優惠活動，優惠期間到明年1月1日止。還加碼黃石市場攤商共襄盛舉，包含葉家莊台東奄雞、風權號牛肉店和阿明海鮮等熱門店家，一起推出活動當26日只要著萬聖節裝扮消費，就可以單筆折20元的優惠。

經發局表示，今年進一步串聯三重碧華布街共同推廣，除將在18日邀請知名Coser到現場介紹變裝布料挑選與體驗DIY活動，為萬聖節活動進行宣傳外，布街店家上易行與銀冠布行也特別推出萬聖節提袋及造型T恤材料包，讓大小朋友都可以輕鬆製作專屬的萬聖節裝扮。

(中時 )