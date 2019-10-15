外送員意外頻傳 蘇揆：要求業者不能訂定不合理的工作方式 12:082019/10/15 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 對於立委關心外送員意外頻傳，勞動部長許銘春（左起）、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、金管會主委顧立雄15日在立法院上台備詢。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部長許銘春答詢。（姚志平攝） 行政院長蘇貞昌15日在立法院答詢。（姚志平攝） 對於立委關心外送員意外頻傳，勞動部長許銘春、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、金管會主委顧立雄15日在立法院上台備詢，蘇揆強調勞動部不能憂讒畏譏，除了立即確定勞動條件關係外，並且要求業者不能訂定不合理的工作方式，外送員納保及成立工會問題也會列入考量。 (中時 ) #外送 #方式 #勞動 #部長 #工作 也許您會感興趣 推薦閱讀 淺議大陸地區 加班工資基數 04:092019/10/13 焦點新聞 外送員一週兩死 勞動部今起調查七家外送平台 10:262019/10/14 生活 藍委要勞動部查外送平台 根絕假承攬真僱傭 14:192019/10/14 政治 外送勞權欠照料 藍委痛斥勞動部慢半拍 19:482019/10/14 政治 勞動部認定僱傭關係 創開罰首例 04:102019/10/15 生活新聞 新莊和嘉義分傳車禍 2外送員又遭貨車撞飛 04:102019/10/15 生活新聞 誰讓青年淪為薄命苦力 04:102019/10/15 時論廣場 亡命外送員！立委籲組工會、保營業機車附加險 10:262019/10/15 財經 外送員車禍急call 沒想到公司竟回… 10:262019/10/15 生活 北市10月迄今30件外送員車禍 警局邀業者泡茶 10:332019/10/15 社會 生活熱門新聞 又有颱風將生成 專家曝預測路徑 - 生活 小比基尼上CNN啦！宅神要蔡政府快搶功勞 - 生活 找到了！「一條線比基尼」真面目曝 - 生活 變天到下周一 氣象局曝下大雨時間點 - 生活 好市多又見台女這樣搞推車！網一看暴動了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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