勞動部長許銘春答詢。（姚志平攝）

行政院長蘇貞昌15日在立法院答詢。（姚志平攝）

對於立委關心外送員意外頻傳，勞動部長許銘春、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍、金管會主委顧立雄15日在立法院上台備詢，蘇揆強調勞動部不能憂讒畏譏，除了立即確定勞動條件關係外，並且要求業者不能訂定不合理的工作方式，外送員納保及成立工會問題也會列入考量。

(中時 )