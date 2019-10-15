美食平台外送員連續發生2起死亡車禍，引發各界關切外送員權益，甚至有外送平台嚴格規範，若三次送餐遲到就會被停權，等於變相鼓勵外送員「違規搶快」。行政院長蘇貞昌今（15）日表示，外送平台有很多規定，「若有不當、甚至造成危險」，主管機關應該要介入。對於特定的外送平台外送員，有比較高的頻率違反道路交通規定，相關部會也應該進行約束！

蘇貞昌今日是在立法院院會接受立委黃國書質詢時，做出以上表示。蘇貞昌認為，外送員跟雇主間很明確就是僱傭關係，他堅持大型連鎖企業雇用這麼多勞工，主管機關要透過快速勞檢，要求企業符合勞工相關規定，但這些平台訂出許多規定，要外送員多賣命、多賺錢，這些規定「若有不當、甚至造成危險」，主管機關應該要介入。

蘇貞昌說，過去這類案例因為涉及地方、或公司治理，政府在行動上會有所遲疑，但他認為政府應主動，尤其對這類新興產業。

蘇貞昌強調，法律訂定都是死了，人是活生生的，雇主一方是強勢，外送員是弱勢，在各種情況下，我都不容許強勢的一方，利用律師顧問多，剝削外送員，這是主管機關要努力之處。第二，年輕人為多賺錢拼命衝，造成外送員出現很多交通違規，對於部分平台外送員「為何老是違反道路交通規定」，相關部會應該進行約束！

勞動部長許銘春說，現在外送員與平台之間的關係複雜，勞動部的立場就是，基本原則尊重契約自由，但是「禁止假承攬、真僱傭」，勞動部是依據實質關係進行認定，在確定是僱傭關係後，接下來較難的是「工時認定」，這部分會針對這的新興型態研擬一套新規範。在黃國書要求下，許銘春允諾，在一個月內，針對美食平台外送員的勞動權益保障及制度提出配套。

至於勞動部對於外送員成立職業工會的立場，許銘春說，加入或籌組職業工會，對外送員的個人權益有保障，現行外送員要成立職業工會，在法規上也是沒問題的！

(工商 )