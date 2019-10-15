國民投手史崔斯柏格的速球與變速球。(MLB臉書)

國民有強投，教練沒煩惱！國聯冠軍戰G3回到主場，史崔斯柏格(Stephen Strasburg)先發7局僅失1分，反觀紅雀投手漏洞百出，防守也出現空隙，國民終場8-1奮勇摘下3連勝，將憤怒鳥紅雀逼入0勝3負絕境！國民距離隊史首座聯盟冠軍、首次世界大賽只差1勝了。

「天才小史」此役的變速球十分刁鑽，只被敲1支長打，送出12次三振，紅雀唯一1分是靠失誤幫忙，小史無責失摘勝投。紅雀王牌投手弗拉赫提(Jack Flaherty)第3局就被國民搞出大局，一口氣丟掉4分。他投完4局退場，但紅雀中繼也立即挨打，連續3局都失分，差距一度達到7比0。今日的精彩好球就是看到紅雀不斷挨揍。

其實3局下紅雀有止血機會，當時他們只失1分兩出局，國民阮棟(Anthony Rendon)揮出左外野方向飛球，紅雀歐蘇納(Marcell Ozuna)滑行接球失敗，球從手套滑出來，成為帶有打點二壘打。這球不算失誤，但大聯盟數據估算有75%機率可接殺，今日幸運之神站在主場球隊這邊。弗拉赫提接著又保送和暴投，終至無可挽回。

國民先發投手實在厲害，首戰桑契斯(Aníbal Sánchez)、次戰薛爾瑟(Max Scherzer)，第3戰小史，紅雀一個人都打不動，3場比賽合計僅得2分。國民第4戰還有強力左投柯賓(Patrick Corbin)整裝待發，紅雀將把生存希望交給先發投手哈德森(Dakota Hudson)。

(中時電子報)