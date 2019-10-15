雪莉之前就多次手腕受傷，被懷疑自殘。(圖／翻攝自微博)

25歲南韓女星雪莉（Sulli）14日驚傳在家自殺身亡，讓親友和粉絲悲慟不已，因為現場沒發現遺書，只有一本記事本，所以警方正在分析裡面的內容，是否和她輕生有關，今(15日)警方也出面透露，為了查明死因，可能需要驗屍，據悉，記事本中記錄雪莉平時的心情，最後一頁還寫上「痛苦」，生前似乎承受極大壓力。

警方今透露，因為現場沒有留下遺書和有他人入侵痕迹，所以正考慮驗屍，以釐清死因，另外也在查驗記事本內容，據悉，裡面是雪莉記錄心情的日記，最後一頁還寫上「痛苦」，看起來她離世前，一直十分困擾。

而網友也翻出她2、3年前就多次傳出自殘消息，先是2016年底手腕受傷送急診，當時就有傳言她和男友吵架，才做出傷害自己行為，不過經紀公司對外表示，她是不小心受傷的，事後她也在IG報平安且澄清傳聞。

不過隔年2月，她又在IG曬出手掌貼滿OK蹦的照片，自殘傳言又浮上檯面，當時經紀公司仍以不小心受傷為由帶過，但今年初眼尖網友發現，她手腕疑似有疤痕，讓不少粉絲擔心起她的身心狀況，現憾事真的發生，粉絲也希望她在另外一個世界能永遠開心。

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