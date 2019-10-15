根據《沙加緬度蜜蜂報》報導指出，國王與頭號戰將海爾德的談判觸礁，想要提前續約的希望微乎其微。

2016年選秀首輪第6順位加盟鵜鶘，季中被交易至國王的海爾德，上賽季82場例行賽全勤，場均20.7分、5籃板、2.5助攻都是生涯最佳，投籃命中率45.8%，三分球命中率42.7%，罰球命中率88.6%，外界認為有機會挑戰180俱樂部。

國王很想要提前留住這位未來全明星賽等級好手，但又不太想花太多的錢，因此在談判的時候鬧得很不愉快，海爾德認為受到侮辱，因此悍然拒絕。

國王如果無法順利留人的話，明年夏天自由市場上海爾德將成為炙手可熱的球星，到時候恐怕就得花更多代價了。

與海爾德同屆的球星當中七六人班西蒙斯以及金塊賈瑪莫瑞都已獲得5年1.7億美元的頂級合約，海爾德自認不輸這兩位同梯，即便稍嫌不足也應可獲得匹配的價碼才對。

海爾德表示，「身為一名球員，最渴望的就是獲得球團信任，我在等待他們的回應，可惜至今沒有進展。」

(中時電子報)