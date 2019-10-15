就讀台大的謝姓男子，被媒體爆料把台大前女友當「性奴」，軟禁宿舍、性侵、澆熱水、勒脖、毆打，涉傷害、性侵等罪，台北地檢署調查發現，傷害、妨害祕密罪已逾告訴期、性侵則罪嫌不足，今將謝男不起訴。

1名台大女生2月間向媒體爆料，她與謝男交往一段時間，謝只要心情不好就會打她。某次她與朋友去聽演唱會，謝竟然在捷運站當眾甩她巴掌、揍肚子，謝不開心掐捏她胸部瘀青。

台大女生指稱，謝男常要她待在他宿舍，還會拿走她衣物，以防止逃跑，還會要求她在指定的時間內躺到床上，他想嘿咻就要配合，甚至他還架鏡頭偷拍。謝男另向她炫耀收藏許多女孩子的性愛照，疑有其他被害人。

台大女生報案後，謝男對於指控全盤否認，檢方因傷害、妨害祕密罪已逾告訴期而不起訴。至於謝男被控性侵部分，因女生坦言原不想嘿咻，後來被謝說明，因此罪嫌不足，不起訴；而至於裸照部分，因為女方自拍後傳給謝男，亦不起訴。

(中時 )