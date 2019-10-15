中國新聞網今天報導，據大陸國家統計局網站消息，9月份，全大陸居民消費價格同比（比去年同期）上漲3.0％。其中，城市上漲2.8％，農村上漲3.6％；食品價格上漲11.2％，非食品價格上漲1.0％；消費品價格上漲4.0％，服務價格上漲1.3％。1至9月平均，大陸居民消費價格比去年同期上漲2.5％。

9月份，大陸居民消費價格環比上漲0.9％。其中，城市上漲0.7％，農村上漲1.3％；食品價格上漲3.5％，非食品價格上漲0.2％；消費品價格上漲1.5％，服務價格下降0.1％。

各類商品及服務價格同比變動情況，9月，食品煙酒價格同比上漲8.4％，影響CPI（居民消費價格指數）上漲約2.49個百分點。其中，畜肉類價格上漲46.9％，影響CPI上漲約2.03個百分點（豬肉價格上漲69.3％，影響CPI上漲約1.65個百分點）；禽肉類價格上漲14.7％，影響CPI上漲約0.18個百分點；雞蛋價格上漲9.4％，影響CPI上漲約0.05個百分點；鮮果價格上漲7.7％，影響CPI上漲約0.13個百分點；水產品價格上漲2.9％，影響CPI上漲約0.05個百分點；糧食價格上漲0.6％，影響CPI上漲約0.01個百分點；鮮菜價格下降11.8％，影響CPI下降約0.33個百分點。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，其他用品和服務、醫療保健、教育文化和娛樂價格分別上漲5.8％、2.2％和1.7％，衣著、居住、生活用品及服務價格分別上漲1.6％、0.7％和0.6％；交通和通信價格下降2.9％。

各類商品及服務價格環比變動情況，9月，食品煙酒價格環比上漲2.6％，影響CPI上漲約0.80個百分點。其中，畜肉類價格上漲15.0％，影響CPI上漲約0.81個百分點(豬肉價格上漲19.7％，影響CPI上漲約0.65個百分點)；雞蛋價格上漲7.7％，影響CPI上漲約0.04個百分點；禽肉類價格上漲5.9％，影響CPI上漲約0.08個百分點；鮮果價格下降7.6％，影響CPI下降約0.15個百分點；鮮菜價格下降2.4％，影響CPI下降約0.06個百分點；水產品價格下降0.2％。

其他七大類價格環比五漲一平一降。其中，其他用品和服務、衣著價格分別上漲0.9％和0.8％，居住、教育文化和娛樂、醫療保健價格均上漲0.1％；生活用品及服務價格持平；交通和通信價格下降0.4％。

(中時 )