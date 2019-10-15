加州臺灣電影雙年展10月開映，見證臺灣平權女力。臺灣電影雙年展18日起將在漢默爾美術館的比利懷爾德戲院展開，為期11天放映我國10多部劇情長片、紀錄片、短片及經典修復作品，向美國觀眾彰顯臺灣對多元平權議題的開放與包容。

5月，臺灣成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家，本屆雙年展試圖探討這個重要的轉變時刻，邀請臺灣影人透過鏡頭闡述及回應臺灣當代社會的政治、文化及身份認同。策展人UCLA電資館電影節目主管Paul Malcolm及共同策展人太平洋藝術運動藝術總監Brian Hu表示，由此見證臺灣電影產業雖面對國際政治壓力，卻展現生生不息的創作能量及獨特本質。

本屆雙年展開幕片為剛獲得台北電影節「國際新導演競賽」觀眾票選獎與最佳新演員獎作品《大餓》，參展片單還有劇情長片《握三下，我愛你》、《血觀音》、《強尼·凱克》、《范保德》、《十年臺灣》；紀錄片《鹽埕區長》、《我們的青春，在臺灣》；經典電影《雁兒在林梢》、《空山靈雨》，以及《陳耀圻早期作品》、《唐朝綺麗男》、《去年火車經過的時候》等。

臺灣書院主任楊婷媜表示，片單中有近半數為女性導演作品，內容大膽創新又激勵人心，希望藉此展現臺灣影視創作環境的多元自由，也期待觀眾能獲得愉悅觀影經驗。

(工商 )