減糖小月餅深受年輕人喜愛。（楊漢聲攝）

今年40歲的黃俊榮4年前返回台東故鄉，傳承老父親手藝開設「東台灣黃老爹烘焙坊」，他將傳統融合年輕人新創意，傳統糕加上新配方，中西合璧大受年輕人喜好，「雪花小月餅」更是中秋節必備，接訂單接到手軟。

40歲的黃俊榮原先在北部從事海運工作，但因父親年紀大了，於是返鄉接手父親好手藝，要做出受到父親肯定的糕點，黃俊榮說，父親是傳統糕餅師傅，退休後改從事農業，但過年過節時仍會「重操舊業」，大展手藝製作糕品分送親友，為的就是要聽見別人說「真是好吃的糕餅！你說臭不臭屁？」黃俊榮打趣的說。

黃俊榮說，雖然並非本科系出身，但他從小就是父親的「小幫手」，每當父親開始動作做蛋黃酥、小月餅及鳳梨酥時，他就是免費勞工，從小負責揉麵團備料等事，耳濡目染下也奠定深厚基礎。

「雪花小月餅」是父親傳承下來的好手藝，黃俊榮說，內餡是採用白鳳豆沙加上紐西蘭進口的罐裝阿羅莉奶油，香氣飽滿，入口即化，為了迎合現代人口味，黃俊榮又進行減糖新配方，讓小月餅甜味減一些，香味曾一點，更受到年輕人喜愛，中秋節訂單也接到手軟。

店名：東台灣黃老爹烘焙坊

地址：台東市正氣北路367號

聯絡電話：（089）360340

營業時間：上午10點至晚間8點

售價：1盒12入420元

(中時 )