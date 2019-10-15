美國總統川普日前大讚美中將達成第一階段的貿易協議，但據知情人士透露，中國希望在領導人習近平同意並簽署前，在這個月能有更多談判。

其中一名知情人士指出，北京可能會派由國務院副總理劉鶴所率的代表團來敲定書面協議，以便美中兩國元首在11月於智利所舉行的亞太經合會（APEC）峰會期間簽署。

另一知情人士還透露，除美國打消原訂本週調高的加徵關稅稅率措施外，中國還希望川普也同意撤銷另訂於12月調升的加徵稅率，這部分美國政府尚未同意。

● 中方要求 12月的關稅調升也需撤銷

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天接受CNBC採訪時指出，預料雙方官員會在接下來幾週努力讓第一階段貿易協議備便，以供雙方領導人簽署，否則對中國貨品加徵新一輪的關稅將於12月15日如期生效。

部分美國媒體分析，對於習近平而言，接受一個沒有全然撤銷懲罰性關稅的最終協議在政治上絕不可行；中共內部一些民族主義者已施壓，避免簽出一份不平等協議而讓人想起中國於清末遭列強欺凌的回憶。

前中國商務部官員、現任中國世界貿易組織研究會副會長霍建國說：「若美國想在APEC峰會期間簽署協議，就必須在12月的關稅威脅上讓步，否則對中國來說將是份恥辱的協議；美國雖然確已展現出一些友好姿態，但不能排除事態再次變卦的可能。」

● 人民幣匯率成觀察指標

在川普聲稱與中國達成第一階段貿易協議後，投資人聚焦人民幣中間價的設定，以研判中方有無釋出善意的信號，但目前為止尚無太多正面信息。

中國人民銀行（央行）14日將人民幣匯率中間價設在幾乎與11日持平；調高人民幣中間價才能緩和外界對中方通過操縱匯率提振出口的擔憂。

凱投宏觀公司（Capital Economics Ltd.）的資深中國經濟學家伊凡斯普瑞查德（Julian Evans-Pritchard）說：「人行現在可能回復到悄悄支持人民幣升值，以展現善意。」

花旗集團（Citigroup）分析師孫璐與賈格（Gaurav Garg）在一份客戶報告裡指出，美中看似不大可能在美國2020大選前達成全面貿易協議，第一階段協議裡的匯率協議可能會承諾不推動人民幣貶值，而非強制人民幣單方升值。

(中央社)