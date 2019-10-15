最「惡」戀童癖犯罪者—胡克爾(Richard Huckle)，在昨(13)日遭刺殺，死於英國約克郡東區最安全的傅爾沙頓(Full Sutton)監獄內，目前警方正著手調查。並懷疑殺害胡克爾的兇手，是曾自詡為「性愛野獸」的保羅・費茲羅傑(Paul Fitzgerald)。胡克爾33年的生命中，卻強暴了超過200名孩童，這筆罪惡令他遭判22個無期徒刑。

據《太陽報》報導，在胡克爾死亡後，費茲羅傑成為警方首要調查對象。若說胡克爾是「最惡戀童癖」那麼費茲羅傑就像他自己所言的是一頭凶暴的「性愛野獸」。他被逮捕的原因是因為他嚴重毆打了一名15歲少女。在他被定罪之前，警察在他的日記本中找到了一句話「我喜歡強暴女人」。

據報導，昨日獄警發現胡克爾時已經來不及了，他們表示這是一起針對性地攻擊。內部人士透露，現場到處都是血。而做案工具，似乎是自製的刀片。目前，傅爾沙頓(Full Sutton)監獄的監獄長與胡克爾的家人均沒有任何的聲明。

(中時電子報)