「美國在台協會」（AIT）主席莫健（James Moriarty）於本月14日至19日偕AIT政軍組長唐默迪（Matthew Tritle）訪問台灣，此行將拜會我國政府高層及相關部會，就臺美關係各項議題交換意見。

至於會否洽談台美FTA或是TIFA相關議題？外交部北美司司長姚金祥表示，經貿議題雙方一直都很關切，我們還是希望今年恢復TIFA，莫健這次來談的議題比較廣泛，一定是兩國在安全、經濟共同關切的議題。

外交部指出，莫健主席嫻熟亞洲及兩岸事務，曾兩度派駐台北，並擔任白宮國安會中國事務主任及亞洲事務資深主任、美國駐尼泊爾及孟加拉大使等要職。此行是莫健自105年10月接任「美國在台協會」主席後第7度訪問台灣。本年3月蔡總統「海洋民主之旅」過境檀香山，以及7月「自由民主永續之旅」過境紐約及丹佛期間，莫健主席均親自迎送並全程陪同，表達美方對蔡總統過境及台美關係的高度重視。

外交部誠摯歡迎莫健主席等人來訪，期盼雙方在現有友好穩固基礎上，持續穩健深化台美各領域的合作夥伴關係。

針對上周首次舉辦的「太平洋對話」成果，姚金祥說，雙方針對實質計畫深入交換意見，也設定了一些目標，並討論到在區域內如何維護共同利益。

(中時 )