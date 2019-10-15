韓國瑜步出市政府，支持者上前獻花為他加油。（林宏聰攝）

高唱「我現在要出征」韓國瑜宣布請假拚選戰

傳國民黨總統參選人韓國瑜將在本週請假「拚大選」，韓國瑜今日上午在接受媒體聯訪時說，謝謝所有關心韓國瑜，關心高雄市的海內外好朋友。今天在這裡要正式宣布，我要開始請假走入總統大選，從明天開始我將請假，全心全力投入總統大選。

高雄市長韓國瑜結束市政會議後，韓率市府團隊在鳳山行政中心的戶外中庭，向市民朋友正式宣布，「我從明天開始全心全力投入總統大選」，在場加油、支持從不間斷，還有市民舉牌「從高雄出發、為台灣而戰」；韓最後領唱軍歌《我現在要出征》，象徵他從南方出發正式啟動。

韓國瑜特別準備一篇《從南方出發》演講稿，作為他正式宣布投入總統選舉的出征檄文，他強調，這是希望的新開始 我們的勇氣溫暖也感染了台灣的其他地方，他去參選總統，並不是放棄對高雄的承諾，而是要把高雄的溫暖希望和勇氣，這種團結奮鬥的精神，帶到全台灣，「用南方的重建台灣榮光」。

《從南方出發》全文如下：

各位朋友，大家好：

今天是一個重要的日子，我在這裡要鄭重宣佈：從明天（十六日）開始，我將請假，全力投入總統大選。

這幾個月來，我們的市府團隊，捲起袖子，努力工作，和市民通力合作，為建設新高雄打拼。讓我最感動的是，全高雄上上下下，充滿一股奮發向上，脫胎換骨的氣息，我們會很快看到高雄的新風貎。

這種充滿希望與奮鬥的氣息，感染了很多朋友。他們喜歡來高雄，就是想要感受這種溫暖、勇氣和希望。許多朋友勸我去參選總統，不是要放棄高雄，而是要把溫暖與希望，帶到全台灣。

我深深了解，這幾年大家都活得辛苦了。世上的苦人不怕苦，只怕看不到希望。而我們的政府，對人民有什麼溫暖？帶給人民什麼希望？

這個政府，只會大砍最守法、最聽話的軍公教警消的退休金和薪水，欺負沒有反抗能力的工人和農民。一個政府最後只會講酸話、恐嚇人民，請問人民有什麼希望？

坦然說，酸話再多，都不能使我們壯大；批判再強，都不會使我們變強。真正能使台灣強大起來的，只有建設自己，壯大自己，朝正向發展。人生何曾不是這樣？我們可以不要到處挑釁，建立和平環境，讓台灣成為民主繁榮的典範。台灣有純樸善良的人民，勤奮安定的社會，為什麼不一起努力，建設美好家園？

今天，我們從南方出發，是為了把南方的精神，帶給全台灣。南方是純樸的、勇敢的、草根的、溫暖的。我們會腳踏實地，一步一腳印，走過全台灣；我們要互相友愛，團結更多的人，為建設台灣，一起努力。

從今天開始，讓我們懷著希望，從南方出發，重建台灣榮光。

韓國瑜今起請假「拚大選」？來聽聽韓市長的回應

(中時電子報)