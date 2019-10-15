國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天宣布將請假3個月，專心投入總統選舉，民進黨立法院黨團今上午召開「韓國瑜放寒假」記者會，黨團書記長李俊俋表示，韓國瑜今年可以請假不扣薪僅剩21天，現在卻要請假3個月，任職不到1年就要請扣薪假，試問有哪個老闆願意讓員工這樣做，呼籲韓國瑜乾脆請辭市長職務。黨團幹事長管碧玲說，韓國瑜是第一個請假請到被扣薪的參選人，要求韓「先道歉再請假」。

李俊俋指出，檢視韓國瑜今年有年假14天、不扣薪事假7天，韓已請5天又8小時的假，現在要請假3個月，換句話說剩餘不足的假需要扣薪，韓可以依規定請假，但最受質疑的是當市長不滿1年，寒假放得比別人暑假還長，甚至規避議會定期會、總質詢，高雄市民能接受嗎？

民進黨團拿出當年同樣請假帶職參選的前新北市長朱立倫相比，朱因行政資歷較久，當時可請假天數共64天，朱總共請54天，同時宣布捐出60萬元，不知道韓要不要比照辦理。

管碧玲說，韓從開始參選就遮遮掩掩，要太太幫忙跑行程，問題就出在韓參選缺乏正當性，現在將成為請假多到要被扣薪的第一個參選人，高雄市民感到被拋棄，非常失望。

傳出藍營要求蔡英文總統比照韓國瑜請假投入選戰，管碧玲批評，「你作弊叫人家也要比照，你拋棄高雄在先，卻要總統也拋棄台灣，完全沒道理」。

(中時 )