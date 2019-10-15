原擔任公車司機的司光宇，性侵1位智障女乘客，直到被害人懷孕13周犯行曝光，司男稱辯稱不知女方有智能障礙，還說雙方是男女朋友，但他的同事卻打臉，證稱大家都知道女方有智能問題。台北地方法院審理後，合議庭依乘機性交罪判司男有期徒刑6年6月。本案可上訴。

司光宇曾在公車上撿到50萬元，當時他說乘客會帶著大筆現金搭車，一定都有急用，看到失主失而復得的眼神，是妻開心的事，他因拾金不昧也因此獲優良司機表揚。本案起因司光宇2015年認識被害人後，雙方互留手機、LINE成為朋友。

檢方起訴，司男經常在下班後，載被害人到她母親的公司，或利用假日邀約被害人出遊，以巧克力、零食為誘因，三度帶被害人到旅社發生性關係。2016年9月，被害人生理期異常，經友人建議驗孕，發現懷孕，進一步到醫院檢查，確認已懷孕13周，經引產手術並檢驗胚胎DNA與司男相符，案經被害人家屬提出告訴，檢方偵結後將司起訴。

不過，司男否認知道對方智障涉及乘機性交罪。他說，被害人搭他的車刷的是全票，還說，會送她巧克力，是以男女朋友交往；發生關係則是經對方同意。但司男前同事作證說，會在客運總站搭車的乘客，司機們都認識，被害人工作單位那站上、下車，大都屬同一單位，只要聊過天，就知道她們與一般人不太一樣。被害人則說，她沒有很喜歡司男，與對方不是男女朋友，因為沒有朋友，才把司當成朋友。

北院審理認為，司男利用心智缺陷的被害人渴望交友，數次乘機性交，行止不當至極，犯後又避重就輕，未與家屬和解，加上告訴代理人證稱，被害人被性侵後，頭上出現「壓力圓形禿」，合議庭認定司構成3個乘機性交罪，每次各判刑3年6月，定執行刑6年6月。

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