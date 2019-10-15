雪霸國家公園遊客。（高鐵提供）

全台最大旅展台北國際旅展將於11月8日登場，高鐵公司從即日起至11月30日，搶先推出「愛台玩・秋冬充電祭」線上旅展，祭出高鐵假期「假日不加價」、「搭高鐵．送住宿」、「搭商務．送五星」、「野餐趣」、「輕鬆遊」、「小鎮漫遊．買一送千」等主題行程，今年更首次推出「搭高鐵．送租車」，只要購買高鐵車票就免費送租車。

高鐵公司表示，今年與格上、和運租車公司合作，首度推出「搭高鐵．送租車｣專案，旅客搭乘高鐵到達目的地後，就能改為自駕汽車，相當方便。以台北至台南為例，專案內容包括來回高鐵車票與36小時租車，平日兩人出發每人只要2700元，等於買高鐵車票送租車。

高鐵假期「假日不加價」專案與18家台北、台中、南投、日月潭、台南、高雄、墾丁等地的熱門飯店合作，即使是周五或周六入住，都可享平日價格，如台北出發至墾丁住宿福華度假飯店，每人每晚只要2980元，平假日均一價。

高鐵公司指出，線上旅展優惠還包括「搭高鐵．送住宿」，平日入住指定飯店免住宿費、「搭商務．送五星」，搭乘商務車廂免費入住指定飯店、「野餐趣」，贈送野餐相關食品與工具、「小鎮漫遊．買一送千」等主題行程，只要購買高鐵假期「豐富行」、「輕鬆遊」40條之一的旅客，就可贈不記名「高鐵假期指定行程千元抵用券」一張，下次可抵用「豐富行」或「輕鬆遊」行程費用。

此外，台灣高鐵「飯店聯票」提供近150家合作飯店可享加購高鐵車票75折優惠（原8折）；「交通聯票」則主打交通及景點解決方案，精選3條「好玩卡」人氣路線，包括「高鐵＋北北基好玩卡」、「高鐵＋台南好玩卡」與「高鐵＋高雄好玩卡」，推出高鐵車票7折與好玩卡套票的限期特惠，一次搞定交通接駁與熱門景點門票。

(中時 )