香港「反送中」抗議暴力持續升級，示威者從破壞政府部門、立法會與警署，轉移到破壞地鐵站、銀行、餐廳和店鋪，「吉野家」、「星巴克」、「元氣壽司」、「一芳水果茶」等耳熟能詳的品牌，成為抗議者針對的對象。BBC中文網報導，抗議者把此等行為稱作「裝修」，聲稱是「具目標性」地「表達訴求」，與這些店的經營者的撐警和反示威者相關言論有關，抑或是被指控具陸資背景或與「福建幫」相關。

但抗議者的這種做法招來不少批評聲，有時波及可能無辜的店鋪，令香港市民日常生活受到影響。香港警方批評，所謂的「裝修」和「裝飾」只是對破壞店鋪行為的美化，「純粹的破壞和發洩」。香港政府、親建制派人士對暴力行動予以嚴厲譴責，認為「任何訴求也不能訴諸暴力」。

但同情或支持示威的一方沒有出現明顯的「割席（切割）」，但也頗有微詞，認為要檢討破壞規模以及重新評估對市民造成的不便。

除了上述企業，多間陸資銀行、大陸企業、親建制的議員辦事處成為明顯的目標。例如：中國銀行、中國旅行社、華為體驗店、大陸智能硬體製造商小米在香港的分店、優品360等都被大肆破壞。

香港金融管理局表示，全港三千多部櫃員機有一成無法正常運作。香港陸資銀行協會同樣發聲明譴責。香港四大商會在大陸十一國慶後分別發表聲明，譴責暴力和破壞行為。他們的聲明稱，數以千計商店因安全風險被逼停業，商戶和餐廳被「極端激進人士」攻擊和大肆破壞，損害香港的國際聲譽。

國際風險管理公司品克頓（Pinkerton）亞洲區域副主席格蘭特‧斯特拉德威克（Grant Strudwick）對BBC中文表示，企業高層發表任何可能被視為選邊站隊的言論，均會對品牌帶來壞的影響，發表意見時應保持中立，以及尊重目前運作的「一國兩制」。

他認為，示威者訴求雖然不變，但其行動變得更難以預測，目前的抗議活動已令部分外國員工擔心並拒絶赴港工作，企業增加了應對的成本，以及要處理陸港兩地員工的矛盾，這對外國企業在亞洲設立營運基地的長遠計劃會有所影響。

(中時 )