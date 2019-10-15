林務局未標上行政機關全銜的下廣告圖卡 國民黨立委陳宜民辦公室提供

德和月公司媒體採購得標案件列表 國民黨立委陳宜民辦公室提供

國民黨立委陳宜民今日發布新聞稿指出，農委會林務局違法使用公務預算購買臉書廣告，且「網軍」還買的比行政院其他部會還貴，陳宜民表示，將追究此案，並要求行政院將農委會移送監察院調查。

日前國民黨立委馬文君爆料，農委會花17億向業者租賃航遙測飛機，但購機只要一半金額，因此質疑農委會只租不買，有圖利業者之嫌。陳宜民說，農委會為了反擊，於是發動林務局粉絲團「森活情報站」，在臉書投放廣告回應。

陳宜民指出，該廣告所使用的「搞甚麼飛機」圖卡，似是抄襲臉書社團「幹話公賣局」的意象，而且圖卡沒有標上機關名稱「農委會林務局」，明顯違反預算法第62-1條，「政府編列預算辦理政策宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行」規定。

陳宜民進一步表示，林務局的廣告標案為「108年Facebook粉絲專頁與[email protected]維運及網路媒體行銷案」，得標金額是349萬，得標公司為「德和月國際科技股份有限公司」。陳宜民說，除了林務局外，德和月在行政院其他部門也拿到許多標案，都是媒體採購。當中包含原民會、台銀、高工局、交通部、金管會等。金額在45萬至160萬間不等。陳宜民指出，為何農委會網軍，會比其他部會貴2-10倍的價格，令人不解。

陳宜民批評，農委會派1450(民進黨網軍的俗稱)上網放話說「飛機買不如租」，租比買便宜。陳宜民說，如果這樣的說法是合理的話，那國安局也不需要採購「安全防護車」，不如都用租的，更符合農委會的說法。

陳宜民指出，上次總質詢發現，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲根本不清楚「行銷預算」花到哪去。當時也要求行政院在一周內提出報告，但至今仍未回應。陳宜民認為，農委會已經忘記照顧農民的本分，變成一個「網軍大本營」。陳宜民要求行政院應立即將農委會移送監察院，調查預算到底都花到哪去。

(中時 )