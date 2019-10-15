原本一家人開開心心的吃晚餐，沒想到卻被鄰居無端闖入開槍，其中四名受害者當場死亡，接著又在公寓走廊上向另一名鄰居開槍，經送醫急救仍不幸喪生。

66歲男子馬瑞克(Krysztof Marek)為一名建築工人，已經在該公寓居住多年，12日傍晚，疑情緒不明原因失控，持手槍進入其所居住公寓單位旁的鄰居家開槍，正在吃晚餐的四名鄰居全部中槍，根據公寓住戶表示，馬瑞克這幾年似乎有嚴重的情緒控管問題，他多次與鄰居吵架，加上經濟也面臨問題，2017年九月還曾申請過破產，當時他積欠國稅局和超過6萬元卡債，不過不清楚什麼原因造成槍手情緒突然大失控殺人。

芝加哥警局指出，這起五死槍擊案發生在西爾灣公園路(West Irving Park Rd.)6700號附近的老舊公寓，死者年齡從30歲到65歲，馬瑞克目前被控五項「一級謀殺罪」，仍在調查他犯案動機。

(中時電子報)