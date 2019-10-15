板橋凱撒大飯店與新北在地山藥農友，簽訂採購農產品的合作備忘錄。（譚宇哲攝）

新北山藥相關產品。（譚宇哲攝）

新北市「健康三寶」之一的山藥口感香Q綿密，全台聞名，為擴大行銷，市府與板橋凱撒大飯店合作，邀請五星級主廚烹調5道山藥料理，為品牌加值，同時預告26日在雙溪平林農場舉辦的展售會，邀請民眾來一趟一日山藥體驗旅遊行程。

新北市農業局今天上午舉行「新北五星山藥結合五星餐廳」記者會，現場由板橋凱撒大飯店與新北在地山藥農友，簽訂採購農產品的合作備忘錄，讓新北市五星級的山藥，端上五星級的餐桌。

瑞芳地區農會理事長林文義表示，新北山藥生長於平溪、雙溪、瑞芳、貢寮一帶，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，為臺台灣野生特有品種「基隆原生種山藥」。

有別於其他山藥品種，新北山藥口感香Q綿密，切開後斷面不易褐化，做為秋冬進補料理，或製成涼拌山藥、山藥粿當點心，皆十分對味，由於鄰近消費地，新北山藥的新鮮程度更勝進口山藥，近年許多饕客也紛紛指名搶購，每台斤價格可達120至160元，可說是全國最熱銷的山藥。

新北市農業局副局長徐開宇表示，山藥既香Q又養生，還可以「除三高」，降血脂、血壓、血糖，全世界有600多種山藥，最好吃的就是基隆原生種山藥，絕對值得大力推薦。

農業局指出，10月26日在雙溪平林農場舉辦展售會，現場將提供各式山藥點心免費試吃，以及最新鮮的新北山藥供購買，還有一日山藥體驗旅遊行程，搭配淡蘭古道登山熱潮，讓遊客親身採收新鮮山藥，還有機會向廚師學習如何烹煮美味山藥大餐，詳細山藥體驗內容，可至新北市農業局網站查詢。

(中時 )