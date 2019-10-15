泰國氣象局宣布，泰國預計10月17日開始進入涼季，今年溫度將較低，一向四季如夏的大曼谷地區今年涼季甚至可能出現攝氏15到17度的低溫。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，泰國氣象局局長普維揚（Phuwiang Prakhammin）昨天宣布，10月17日開始到明年2月中是泰國的涼季，全泰國平均溫度預計為攝氏20到21度之間，低於去年的21.9度。

泰國東北部日前遭逢嚴重水災，普維揚表示，進入涼季後，泰國北部的降雨將減緩，不過南部的雨勢將會繼續。

普維揚表示，北部和東北部的清萊府（Chiang Rai）、難府（Nan）、那空帕農府（Nakhon Phanom）以及沙功那空府（Sakol Nakhon）的溫度將比往年更低，達到7到8度左右，大曼谷區甚至可能只有15到17度；在山區可能會出現結霜。

這不是泰國第一次出現如此低溫，2016年1月由於北半球寒流襲擊亞洲，當時曼谷出現過16度的溫度，泰國氣象局的資料顯示，1955年曼谷曾經出現過攝氏9.9度低溫。

(中央社)