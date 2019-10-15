台中清水區鰲峰山自由車場外，14日深夜11時許發生16名年輕人因故相約談判，一言不合發生群聚鬥毆事件，現場傳出有人疑被BB槍彈射傷及被車撞傷，8人受傷送醫，其中包括一名未成年者。警方啟動快打部隊，迅速將11名涉案人帶回，並查獲少量毒品，由於雙方楊姓及蔡姓主嫌等4人仍住院治療中，全案目前正在積極調查中。

據了解，昨天深夜11時許，一行大約16多名年輕男女聚集在鰲峰山自由車場停車場談判，因一言不合發生嚴重鬥毆，導致8人受傷送醫，其中傳出有人疑被BB彈射傷及被車撞傷，分別送童綜合醫院及沙鹿光田醫院救治中。

由於雙方主嫌楊男及蔡男目前尚在住院中，警方已帶回11人涉案人訊問，現場查扣4、5支棍棒證物，但未發現刀械或BB槍，目前積極偵辦中，將依社會秩序維護法送辦。

童綜合醫院表示，28歲楊男疑似被BB彈射傷，胸部開刀治療中；19歲何男擦挫傷；16歲吳男四肢擦挫傷；23歲王男後背擦挫傷。

光田醫院指出，15歲少年顱骨骨折、腦出血、頭部撕裂傷（縫合）、嘴唇撕裂傷（縫合），加護病房治療中；21歲周男雙側肺挫傷、右小腿骨折、臀部燙灼傷，經急診初步檢查、沖洗、換藥及固定後，轉往加護病房治療中；22歲周男腦震盪、雙手挫傷，經檢查治療後，拒絕住院；23歲巫男頭皮挫傷、右手挫傷，治療後已離院。

(中時 )