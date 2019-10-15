女星江祖平拍完民視《大時代》之後，就飛往泰國度假，不吝嗇曬美照的江祖平日前辣曬比基尼照，而江祖平昨則再加碼放送福利，她身穿紅色深V長裙入鏡，一轉身更是美背全都露。

照片中，江祖平以一襲紅色深V長裙入鏡，超低胸設計讓她傲人上圍若隱若現，畫面超養眼，而江祖平一個轉身，大秀美背更是只有2條肩帶，江祖平白嫩美背全都露，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

其實江祖平在上週連假時，就放送火辣的比基尼照，白嫩酥胸和一雙長腿全都露，41歲的江祖平身材、臉蛋超逆天，辣照更是驚艷一票網友。

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(中時電子報)