郭姓男子帶女兒逛家樂福桂林店，在電梯裡與洪姓女子口角後，被控步出電梯後突轉頭朝洪女吐口水，被洪女用手機拍到提告。台北地檢署依據洪女提供照片，照片雖未拍到口水噴出，但郭男有「張嘴」動作，檢方認定應是吐口水，依公然侮辱罪嫌起訴郭男。

檢警調查，今年過年前，郭姓男子帶女兒逛家樂福桂林店，進入電梯時，因電梯內洪女推手推車，電梯空間擁擠，雙方口角。郭男離開電梯時突然轉頭朝洪女吐口水，被洪女以手機拍下並提告。

檢方調查時，郭男否認吐口水，辯稱帶著女兒進電梯後，被洪女碎唸，父女走出電梯時，洪女追出來打他女兒後腦勺，他有帶女兒驗傷。

由於雙方各說各話，檢方傳喚郭男女兒說明。郭女證稱洪女不是打她後腦勺，事隔3天後父親才帶她驗傷，檢方沒有具體證據證明郭女傷勢是被 洪女毆打。

但檢方依據洪女提供照片，發現郭男有張嘴模樣，雖沒拍到口水，採信洪女說法，依公然侮辱罪嫌起訴郭，至於郭男指控洪女打女兒部分證據不足，另將洪女不起訴。

(中時 )