謝志雄、張哲嘉聯合公祭15日上午在台中生命禮儀所舉行，上午11時20分兩人靈柩由特搜大隊同袍扶棺、台中市警義消列隊敬禮送別。（黃國峰攝）

謝志雄、張哲嘉聯合公祭15日上午在台中生命禮儀所舉行，移靈時，司儀高喊向兩位消防英雄鞠躬。（黃國峰攝）

謝志雄、張哲嘉聯合公祭15日上午在台中生命禮儀所舉行，上午11：35分兩人靈柩上車，全市消防隊部也鳴笛10秒送別。（黃國峰攝）

謝志雄、張哲嘉聯合公祭15日上午在台中生命禮儀所舉行，內政部長徐國勇抵現場說明消防法修法進度。（馮惠宜攝）

台中市51個消防分隊隊部15日上午11：35分響起消防鳴笛，上千義警消敬禮送別，用最沈痛不捨送10月3日在大雅違章鐵皮工廠火警殉職的兩位勇消謝志雄、張哲嘉；台中市政府15日上午在台中生命禮儀館舉行，場面哀淒；靈車行經兩人任職的西屯消防分隊，昔日同袍也列隊敬禮致上最高敬意。

台中市大雅區群峪免洗餐具物流中心，3日凌晨發生大火，消防局西屯分隊特搜隊員張哲嘉（32歲）、謝志雄（33歲）到場馳援，不幸在火場中殉職；殉職消防員謝志雄育有一名2歲兒子，其妻目前懷雙胞胎，而張哲嘉有論及婚嫁的女友，也已計畫結婚；但一場意外，讓兩家人夢碎。

兩名勇消告別式15日上午在台中生命禮儀所景福廳舉行，全國各地義警消上千人到場悼念，立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、消防署長陳？龍，以及台中市長盧秀燕陸續到場致意。

原訂蔡英文總統要到場弔唁並頒發褒揚令，但總統臨時取消行程，改由由司儀宣讀，徐國勇則頒發消防獎章，頒發消防楷模獎章、消防專業獎章、消防榮譽獎章，盧秀燕也頒發晉升令，隨後由全國各地義警消陸續捻香弔唁，告別式於11：00結束，11：20分進行移靈，兩人靈柩各由特搜大隊六名同袍扶棺、台中市警義消列隊敬禮送別，靈車出發前全市51個消防分隊同時鳴笛10秒，表達悲痛，也願兩名英雄一路好走。

內政部長徐國勇到場時也表示，對於失去的兩名消防員深感不捨，感謝他們對國家的貢獻。目前「消防法」正在修法，將針對於「資訊權」、「調查權」、「退避權」等要項也正進行修法協商，其中退避權可望將搶救目的、災害風險都明文列入，相關細則待消防署做最後決定。

(中時 )