網友PO出日本女偶像團體NMB48石田優美與清水里香兩位成員參加慶生會合照，詢問其他網友，哪位青春女偶像是他們的菜？（圖摘自石田優美NMB48推特）

網友都愛看正妹，眾人皆知，但如果都是正妹怎麼選呢？近日網友PO出日本女偶像團體NMB48石田優美與清水里香兩位成員參加慶生會合照，詢問其他網友，哪位青春女偶像是他們的菜？沒想到眾人秒選位於右邊的石田優美，看臉應當平分秋色，卻得到一面倒的答案，難道在大奶面前可愛就不堪一擊。

網友發文表示「明顯是A與D的對決，大家應該都秒選右吧，有人會選左嗎」？造成暴動。（圖摘自石田優美NMB48推特）

今（15日）網友在PTT上PO出一正妹合照，兩人皆為日本大型女子偶像團體NMB48成員，分別為清水里香（左）與石田優美（右），發文表示「明顯是A與D的對決，大家應該都秒選右吧，有人會選左嗎」？造成網友熱烈留言，紛紛表示，「右邊的」長相很身材都贏，令網友感嘆果然還是「乳量」取勝阿。

沒想到眾人秒選位於右邊的石田優美，看臉應當平分秋色，卻得到一面倒的答案。（圖摘自石田優美NMB48推特）

關於怎麼選擇，網友秒選右邊的清水里香，因為從圖中可以明顯發現，身穿緊身短版上衣她與左方穿Oversize寬T的清水里香，在身材上佔了絕對上風，網友直言這根本送分題，當然選右邊。「是什麼這遮蔽了我的雙眼，右邊」更有不少網友幽默回應「不是每個男人都喜歡奶大的，我選右邊」、「選奶大的都有夠膚淺，我選右邊」、「選奶大真的膚淺，我選短髮的，都只會選奶大」、「黑長直才是王道啊，我選右邊」、「小孩才做選擇，我兩個都要」。

不管網友怎麼選都還是右邊，不過有網友認真分析，因為當天清水里香（左）生日，臉上笑容都笑到僵掉了，因此在照片中顯得不太好看，顏質還是沒有話說，不過就算遮住臉還是選擇右邊的，實在是「在大奶面前不堪一擊」的最佳典範」。

有網友認真分析，因為當天清水里香（右）生日，臉上笑容都笑到僵掉了，因此在照片中顯得不太好看，顏質還是沒有話說。（圖摘自石田優美NMB48、清水里香NMB48推特）

不過有網友認真分析，清水里香顏質還是沒有話說。（摘自清水里香NMB48推特）

(中時電子報)