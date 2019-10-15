印度 VSION PRODUCTIONS 代表至台灣館表示對紀錄片的合作興趣。（新北市新聞局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市新聞局14日首赴法國參加為期四天的坎城MIPCOM影視節，在國際影展中展出5部歷屆新北市紀錄片獎優選長片作品，及今年12部優選短片，與國際影視版權買家進行接觸媒合，新聞局表示，希望藉此協助導演爭取海外發行機會，推升台灣紀錄片的國際能見度。

新聞局指出，5部新北市優選長片作品取材面向多元，包含記錄南澳泰雅族人傳統領域環保及開發的《翻越之後》、記錄台中建國市場搬遷的《遷移啟事》、探討空氣污染問題的《風從哪裡來》、記錄台灣同志基督徒的生命故事的《牧者》、記錄台灣美援時期一段神秘實驗歷史的《再會啦白宮》等，橫跨多樣議題。

另外，今年新北市紀錄片獎12部優選短片，呈現新北市紀錄片獎不限地域、不限主題、不限資格的開放性；與會洽談的各國業界代表，對台灣紀錄片創作能量表達高度興趣。

新聞局長蔣志薇表示，法國坎城影視節展有來自110個國家、2,047個參展商、4800位買家，希望透過此次的參展，為台灣紀錄片尋求更多國際合作機會。

(中時 )